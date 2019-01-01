قال فاروق جعفر، نجم منتخب مصر السابق، إن الدولة وفرت كل الإمكانيات لبطولة أمم إفريقيا، لإسعاد الجماهير المصرية، وبذلت جهود كبيرة ليخرج التنظيم بهذا الشكل المشرف.

وأضاف في لقائه ببرنامج «آخر النهار»، المذاع عبر فضائية «النهار»، مساء الاثنين، «اللاعبين مش قد الحدث، كنت متوقع أن يكون لاعبي المنتخب عند حسن الظن لكن ما حدث كان مخيبا للآمال ، وروح الفريق تعطي الدوافع في الملعب».

وأوضح أن اللاعب محمد صلاح من أحسن اللاعبين في العالم ولكنه لا يستطيع تحقيق البطولة وحده، معقبًا: «صلاح مع ليفربول حاجة تانية، وفي لاعبين عملت شغل كويس في الملعب ومنهم الشناوي وطارق حامد».

وأشار إلى الخلل في اختيار المدرب السابق للمنتخب خافيير أجيري، وأخطاء اتحاد الكرة وتعدد المهام، متابعًا: «اتحاد الكرة أصبح كروت محروقة، وعمرها الافتراضي انتهى، والمنظومة اللي نقدر نمشى من خلالها في الكرة هي المنظومة العسكرية، وعملت في طلائع الجيش لمدة 8 سنين لما روحت كان في شيء من الهميجة والأفكار اللي في دماغي، ولكن لقيت نظام احترمته بعد ذلك، وهو منظومة واحدة لكل شخص تخصص وفي النهاية هناك قائد».

وودع المنتخب الوطني بطولة كأس الأمم الإفريقية لعام 2019 المقامة على أرضه، بعد خسارته أمام منتخب جنوب إفريقيا بنتيجة 0-1، أول أمس السبت.