منظمة «سي ووتش» الألمانية ترغب في جمع التبرعات مع منقذي المهاجرين الآخرين

ترغب منظمة المساعدات الألمانية "سي ووتش" في جمع التبرعات التي تم تخصيصها لقائدة إحدى سفن الإنقاذ التابعة لها، كارولا راكيته، التي تواجه اتهامات جنائية في إيطاليا، مع جهات آخرى مشاركة في إنقاذ مهاجرين تقطعت بهم السبل في عرض البحر.

وقال المتحدث باسم "سي ووتش"، روبن نويجباور، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الثلاثاء: "لقد تم تشكيل لجنة لأننا نريد استخدام الأموال بأكبر قدر ممكن من الفعالية ، لعمليات الإنقاذ في البحر، وليس فقط من أجل (سي ووتش)، ولكننا نريد أن نبحث سويا عن الجهة الأكثر حاجة إليها".

وتتضمن اللجنة ممثلين عن منظمات إغاثة، وشبكة "زيبروكه" التي تعمل في مجال إنقاذ المهاجرين في البحر المتوسط.

ومن المقرر أن يتم استخدام جزء من التبرعات لدفع المصاريف القانونية لراكيته، التي لاقت موجة من التضامن بعد إلقاء القبض عليها في إيطاليا عندما تجاهلت قرار الحكومة الإيطالية بحظر دخول سفينتها "سي ووتش 3" التي كانت تقل 40 مهاجرا، ورست في ميناء جزيرة لامبيدوسا الإيطالية، في 29 من يونيو الماضي، بعد أن ظلت السفينة أسبوعين في عرض البحر.