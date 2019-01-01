تأجيل إعادة محاكمة متهمي قضية «اقتحام الحدود الشرقية» لـ 13 يوليو

قررت الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمنطقة طرة، تأجيل إعادة محاكمة 29 متهمًا من بينهم الرئيس الأسبق الراحل محمد مرسي فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ«اقتحام السجون والحدود الشرقية»، لجلسة 13 يوليو الجاري؛ لمواصلة سماع مرافعة الدفاع عن المتهمين.

ومن المقرر قانونًا عند إصدار الحكم في القضية انقضاء الدعوى الجنائية عن المتهم محمد مرسي؛ للوفاة.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، رئيس محكمة الجنايات، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا، وحسن السايس، بحضور ياسر زيتون، ممثل نيابة أمن الدولة العليا، وسكرتارية حمدى الشناوي.

كانت محكمة النقض ألغت العام الماضى الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، برئاسة المستشار شعبان الشامى بإعدام كل من محمد مرسي، ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان، ونائبه رشاد البيومي، ومحيي حامد عضو مكتب الإرشاد، ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل، والقيادي الإخواني عصام العريان، ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد، وقررت إعادة محاكمتهم.