المكتب الألماني للإحصاء: مستوى قياسي جديد لعدد المعمرين حول العالم

كشف المكتب الاتحادي للإحصاء بألمانيا عن بلوغ عدد الأشخاص الذين تجاوزت أعمارهم مئة عام في جميع أنحاء العالم مستوى قياسي جديد.

وأوضح المكتب اليوم الثلاثاء بمقره في مدينة فيسبادن غربي ألمانيا أن عدد الأشخاص الذين تجاوزت أعمارهم مئة عام زاد خلال هذا العام إلى 533 ألف شخص تقريبا، مؤكدا أن ذلك يمثل مستوى قياسيا جديدا.

وأشار المكتب أن عدد الأشخاص الذين تزيد أعمارهم على مئة عام ارتفع بذلك منذ مطلع الألفية الجديدة بمعدل أكثر من أربعة أضعاف تقريبا.

يذكر أنه في عام 2000 كان هناك نحو 151 ألف شخص تزيد أعمارهم على مئة عام.

وأوضح المكتب أن هذه البيانات هي تقديرات الأمم المتحدة.

وأضاف المكتب الاتحادي للإحصاء أن أكبر إنسان سنا في العالم حاليا هي المعمرة اليابانية كاني تاناكا، حيث تبلغ من العمر 116 عاما، وهي تعيش حاليا في دار مسنين بمدينة فوكوكا اليابانية.