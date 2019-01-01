«الصحة» تشدد على سرعة انتهاء اعتماد مستشفيات منظومة التأمين الجديدة

شددت وزيرة الصحة والسكان، على سرعة تسجيل مستشفيات التأمين الصحي الشامل الجديد بهيئة الاعتماد والرقابة -إحدى هيئات التأمين الصحي الجديد المسئولة عن اعتماد المستشفيات التي يتم ضمها للمنظومة الجديدة- طبقا لمعايير الجودة.

جاء ذلك خلال اجتماعها، فور وصولها مساء أمس الاثنين، بالقائمين على تطبيق المنظومة الجديدة، في مبنى هيئات التأمين الصحي الجديد ببورسعيد؛ لمتابعة التشغيل التجريبي للمنظومة الجديدة، والذي تم تدشينه في 1 يوليو الجاري.

وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أن الاجتماع تناول مستجدات التشغيل التجريبي من حيث تردد المواطنين على وحدات طب الأسرة لفتح الملفات الطبية، وعدد العمليات والفحوصات التي أجريت للمواطنين الذين تم إحالتهم من الوحدات إلى مستشفيات المنظومة الجديدة، مشيدة بإقبال المواطنين وحرصهم على الانضمام للمنظومة الجديدة.

وأشارت إلى أن الاجتماع تطرق إلى مناقشة وضع الهيكل التنظيمي النهائي لمستشفيات التأمين الصحي الجديد، بما يحقق الحوكمة، وأن الوزيرة وجهت بالالتزام بكل معايير الجودة والاعتماد سواء بالمستشفيات أو وحدات طب الأسرة.