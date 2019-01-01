وفاة «روس بيروت» ملياردير تكساس الذي خاض انتخابات الرئاسة الأمريكية مرتين عن 89 عاما

توفي روس بيروت، ملياردير تكساس الذي خاض انتخابات الرئاسة الأمريكية مرتين كمرشح مستقل، اليوم الثلاثاء، عن 89 عامًا متأثرًا بإصابته بمرض سرطان الدم، حسبما قالت عائلته.

وكان بيروت، الذي استغل أمواله الخاصة لمحاولة نقل نجاحه في التجارة إلى السياسة، قد ترشح لانتخابات الرئاسة لأول مرة في عام 1992، حيث حصل على 19 بالمئة من أصوات الناخبين، والتي ساعدت بيل كلينتون في الفوز على الرئيس جورج بوش الأب.

كما ترشح للرئاسة مجددا في عام 1996 لكنه منع من خوض المناظرات فاستغل أمواله الخاصة لشراء إعلانات تليفزيونية وفاز بـ8 المئة من أصوات الناخبين.

وكان بيروت رائدا في صناعة خدمات الكمبيوتر، وقام بتأسيس شركة "الكترونيك داتا سيستمز" الخاصة بمعالجة قوائم رواتب الموظفين، ثم شركة "بيروت سيستمز" بعد 26 عامًا. وأصبح مليارديرا في عام 1984 عندما اشترت "جنرال موتورز" شركة "الكترونيك داتا سيستمز" مقابل 6ر2 مليار دولار.