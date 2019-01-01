جرعة مخدر زائدة تقتل شابا في كرداسة

أمرت نيابة كرداسة ومركز إمبابة برئاسة المستشار أحمد عادل رئيس النيابة التصريح بدفن جثة شاب تعاطي جرعة مخدر زائدة.



وأشارت التحقيقات إلى الصفة التشريحية كشفت ان سبب الوفاة هي جرعة مخدرات زائدة أودت الى وفاته بعد نقله الى المستشفى العام بمنطقة كرداسة شمال الجيزة.



وكانت النيابة ناظرت الجثة، وتبين وجود آثار حقن مخدرة في الذراع الأيمن والأيسر، والتى أثبتت في تقرير الصفة التشريحية بأنها جرعة مخدر تسببت في وفاته.



كان مركز شرطة كرداسة تلقت بلاغا من المستشفى العام يفيد بوصول شاب فى 27 من العمر فارق الحياة بسبب جرعة مخدرات، وإنتقل رجال المباحث الى المستشفى تبين أم الضحية توفى فور وصوله المستشفى.



وتم إبلاغ اللواء مصطفى شحاتة، مدير أمن الجيزة، وتباشر النيابة التحقيقات.