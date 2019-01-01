فرضت عدد من الأحداث والقضايا والملفات نفسها على برامج «التوك شو»، التي أذيعت عبر الفضائيات المصرية، أمس الاثنين.



وفيما يلي نستعرض تناول «التوك شو»، لعدد من القضايا والملفات والأحداث، والتي كان أبرزها، مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في القمة الإفريقية الاستثنائية في النيجر، وخروج مصر من بطولة كأس الأمم الإفريقية.



القمة الإفريقية الاستثنائية

قال السفير صلاح حليمة، نائب رئيس المجلس المصري للشؤون الإفريقية، إن أبرز ما تناولته قمة النيجر هو إطلاق اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية ودخولها حيز التنفيذ.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «أخبار ten»، المذاع على فضائية «ten»، أن انطلاق الاتفاقية يتطلب التصديق عليها من قبل 22 دولة، مشيرًا إلى ارتفاع عدد الدول المصدقة إلى 54.



وتابع أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه دعوة للدول التي لم تصدق بعد للانضمام إلى الاتفاقية، باعتبارها خطوة كبيرة نحو تعزيز العلاقات الإفريقية الإفريقية في المجال الاقتصادي وزيادة حجم التبادل التجاري.



وواصل أن إفريقيا تعد قوة اقتصادية ضخمة ويبلغ عدد سكانها 1.2 مليار نسمة، وبينما يقدر إجمالي حجم إنتاجها 3.4 تريليون دولار، واصفًا القارة بأنها ستكون أكبر كتلة تجارية في العالم عندما يتم تحرير التجارة بين الدول الإفريقية وإنشاء تكتل اقتصادي قوي.



وأشار نائب رئيس المجلس المصري للشؤون الإفريقية، إلى تطلب المرحلة الراهنة زيادة الاستثمارات بمختلف القطاعات الاقتصادية المختلفة لتنوع الإنتاج وزيادة حجم التجارة البينية.



ومن جانبه، قال السفير جمال بيومي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن دخول مصر في السوق الإفريقي المشترك لبلدان شرق وجنوب القارة «الكوميسا» أدى إلى ارتفاع التبادل التجاري بين مصر والدول الأعضاء بمعدل 3 أضعاف.



وأوضح في مداخلة هاتفية ببرنامج «صدى البلد»، المذاع عبر فضائية «صالة التحرير»، ، أن تحرير التجارة بين الدول تعني انتقال البضائع بدون رسوم أو عوائق بينهم، وعندما نجحت تجربة «الكوميسا»، قرر الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال قمة شرم الشيخ، إثارة فكرة توحيد التجمعات الثلاثة الإفريقية في منطقة تجارية واحدة حرة، لافتًا إلى أنها ستتكون من 51 دولة، بما يعد أكبر تجمع في العالم.



وتابع: «هذا التجمع سيحقق التكامل الاقتصادي للقارة، واستطاع جذب الصين نحو والاستثمار في مصر وإفريقيا، وأعلنت أن التجربة المصرية في إفريقيا رائدة ويحتذى بها، وسنستفيد من ذلك مثل الاتحاد الأوروبي مع مراعاة أننا لسنا بحجمه اقتصاديا، ولكن سيوفر ذلك فرص عمل للشباب، وتسويق المواد الخام الأولوية والمشروعات الاستثمارية».



وأوضح أن مصر ستصدر منتجاتها إلى إفريقيا والعالم العربي دون رسوم جمركية؛ لذا ستستعين بها الصين والدول في إقامة المشروعات على أرضها وبالتالي توفير العمالة والمكونات المصرية.



خروج مصر من كأس الأمم الإفريقية

قال النائب ثروت سويلم القائم بأعمال رئيس اتحاد الكرة، إن خسارة المنتخب الوطني لكرة القدم تسبب في حزن كبير للشعب المصري.



وأضاف في مداخلة هاتفية ببرنامج «على مسؤوليتي»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، أن الدولة المصرية بذلت مجهودا كبيرا لتنظيم لطلة كأس الأمم الإفريقية بهذا الشكل المشرف، مؤكدًا على ضرورة استكمال مسيرة نجاح تنظيم البطولة من أجل إظهار مصر الجميلة للعالم.



وتابع: «تواجد الجماهير مصر في المبارايات المقبلة دليل أنها بلد الأمن والأمان، وهناك أخطاء فنية وإدارية أدت لخروج منتخب مصر من كأس الأمم الإفريقية ولا بد من المحاسبة».



قال صلاح حسب الله، المتحدث باسم مجلس النواب، إن النتيجة التي ظهر بها المنتخب متوقعة خاصة مع الظهور السيئ للاعبي مصر في الملعب.



وأضاف في لقائه ببرنامج «على مسؤوليتي»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، أن المدرب الذي تم إقالته خفيير أجيري كان يشاهد المباريات مثل الجمهور وليس له أي دور، متابعًا: «سيكون هناك حساب لأعضاء اتحاد الكرة المصرية على ما حدث، ولا خروج آمنا لأحد والجهات المعنية تحقق مع اتحاد الكرة الآن».



وأوضح أنه طالب مجلس اتحاد الكرة عقب الهزيمة المخزية في كأس العالم بالاستقالة، معقبًا: «نفس الحالة عشناها عقب خروجنا المهين من سنة أمام نفس مجلس الإدارة، وقولنا لو عندهم خشية وإحساس بالشعب المصري وحزنه كانوا استقالوا، ولو اللاعبين كانت حاسه بالناس والجماهير كانت عرقت وأكلت النجيلة».



ومن جانبه، أبدى الفنان صلاح عبد الله، استيائه من خروج مصر من بطولة كأس الأمم الإفريقية، قائلًا: «كانت ليلة بايخة وسخيفة، كنا في حالة ترقب غير طبيعية من قبل مباراة جنوب إفريقيا بأيام طويلة آملين أن اللاعبين يفاجئونا بأداء مختلف عن المباريات الثلاث الماضية اللي كانوا بايخين برضو».



وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «رأي عام»، المذاع عبر فضائية «TEN»، أن منظر الاستاد يومها كان رائعًا والجماهير شجعت بحماسة كبيرة لكن اللاعبين لم يبذلوا الجهد المتوقع منهم، معقبًا: «كان نفسي أقولهم إنهم عملوا اللي عليهم بس هم معملوش كده».



وتابع أنه مهما حدث لابد أن يستمر نجاح مصر في تنظيم البطولة الذي بدأ ليلة الافتتاح ويجب تقديم كل الدعم لمواصلته حتى الختام، مستطردًا أن اللجنة المنظمة يجب أن تلعب دورًا في تشجيع الجماهير المصرية حضور المباريات المتبقية من خلال تيسير الإجراءات وتخفيض أسعار التذاكر.



اجتماع رئيس الوزراء مع نظيره التنزاني

قال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن مشروع سد «ستيجلر جورج» يعد الأكبر في تاريخ الدولة التنزانية، متابعًا أن مشاركة مصر في إنشائه يأتي امتدادًا لدورها المتنامي في إفريقيا.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، المذاع عبر فضائية «الحياة»، أن تصدر الشركات المصرية لتنفيذ هذا المشروع الذي يقدر تكلفته بنحو 3 مليارات دولار، يعد نجاحًا لمصر سياسيًا واقتصاديًا.



وتابع أن الرئيس التنزاني أبدى سعادته بفوز تحالف شركتي المقاولون العرب، والسويدي إلكتريك، بعقد إنشاء السد، خلال زيارة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء إلى دودوما في ديسمبر 2018، بعدما شهد النجاح الذي حققته الشركات المصرية الفترة الأخيرة على المستوى المحلي.



وأكد أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يتابع مراحل إنشاء السد بنفسه بناءً على طلب نظيره التنزاني، ويتلقى تقارير دورية عن الموقف التنفيذي من شركتي السويدي والمقاولين، مشيرًا إلى الانتهاء منه وتسليمه وتشغيله يونيو 2022.