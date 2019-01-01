أثار إقصاء المنتخب الوطني من بطولة كأس الأمم الأفريقية "كان 2019" حزن سواد المصريين الأعظم، لاسيما وأن أمل التتويج بهذه النسخة من البطولة القارية قد انتاب الكثيرين منهم، في ظل استضافة أرض الكنانة للمنافسات، واحتواء قائمة الفريق على العديد من الأسماء اللامعة، على شاكلة مُحمد صلاح، نجم وهداف ليفربول.

وجاءت وداعية الفريق القومي للبطولة بعد الخسارة المريرة أمام جنوب أفريقيا، في الدور ثمن النهائي للبطولة، الأمر الذي ألقى بظلاله على الحالة المزاجية للشعب المصري، قبل أن تحل بسمة خفيفة على الشفاه، متعلقة بخروج وإقصاء الآخرين خاصة الكاميرون وغانا.

تملك مصر 7 ألقاب في كأس الأمم الأفريقية، رائدة لسجل أبطال المسابقة تاريخيا، إذ تبتعد بلقبين إثنين عن أقرب مطارديها (الكاميرون)، كما تنأى بثلاثة ألقاب عن غانا، صاحبة المركز الثالث.

في واقع الأمر، كانت هناك بعض الخشية من قدرة الكاميرون، حاملة اللقب، على التتويج بالنسخة الحالية من البطولة، خاصة مع امتلاك الأسود غير المُروضة لخمسة ألقاب، واستضافتها لمنافسات البطولة القادمة، العام 2021.

فرضية تتويج الكاميرون بلقبي 2019 و2021 مثلت غصة في حلق المصريين، بيد أنها سرعان ما اندثرت، حتى قبل هزيمة الفراعنة أمام جنوب أفريقيا ووداعهم للمنافسات، في ظل تلقي أبناء المدرب الهولندي كلارينس سيدورف لخسارة موجعة أمام نيجيريا، بواقع هدفين لثلاثة، ما أسفر عن إقصائهم من دور الـ16.

خروج الكاميرون منح المصريين الأمل في توسيع الفجوة بين المُنتخبين إلى ثلاثة ألقاب، غير أن الهدف المتأخر لمهاجم "البافانا بافانا"، ثيمبينكوسي لورش، في شباك حارس الفراعنة مُحمد الشناوي، قد أدى إلى الاستسلام لحقيقة فارق اللقبين، والتفكير أكثر في غانا.

غانا دخلت مواجهتها لتونس، في الدور ربع النهائي، مُحملة بالثقة الكبيرة، لاسيما مع ترشح الفريق إلى الأدوار الإقصائية في ريادة المجموعة السادسة، بعد بدايته الخجولة للبطولة، لكن "البلاك ستارز" قد تعرضت للصدمة، بعد تجرعها لمرارة الهزيمة بركلات الترجيح، أمام نسور قرطاج.

"وليبقى الوضع على ما هو عليه"... ربما تُعد هذه الجملة بمثابة الوصف الأكثر دقة لما حدث في المنافسة بين المُنتخبات الثلاثة، لاسيما مع تجرعها جمعاء للإقصاء، لكن ذلك لا يعني أن يتوقف القتال على الظفر باللقب، خاصة مع استمرار بعض قوى القارة الكبيرة في منافسات البطولة.

السنغال، نيجيريا، كوت ديفوار، الجزائر، وتونس... كلهم حاضر في دور الثمانية، وجميعهم قادر، بما يملكه من مقومات، على التتويج باللقب، ما يزيد حتما من قوة البطولة، ويُضفي قدرا كبيرا من الانتظار لمبارياتهم سويا.

وبعيدا عن المنافسة حامية الوطيس المُنتظرة بدورها بين المُنتخبات سالفة الذكر، دون غض الطرف أو نسيان بنين، جنوب أفريقيا، ومدغشقر، يظل الصراع قائما في سلم المُتوجين تاريخيا باللقب.

نيجيريا تملك ثلاثة ألقاب، وتأتي في المرتبة الرابعة بين أكثر المُتوجين بالكان، كما يبرز اسم كوت ديفوار في اللائحة الشرفية للبطولة، في ظل امتلاك أفيال ساحل العاج للقبين.

ولدى تونس لقب واحد، كما الجزائر وجنوب أفريقيا، ما يُدلل على حقيقة أن في البطولة صراع قائم من نوع خاص، متعلق باستمرار خمسة من أبطالها السابقين... صراع مُحتدم، يمكننا نعته بصراع العروش.