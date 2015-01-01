المقاصة يوضح حقيقة عرض الزمالك لضم حارسه

وضح محمد مجد المشرف العام على فريق الكرة بنادي مصر للمقاصة، حقيقة عرض نادي الزمالك، للتعاقد مع حارس الفريق أحمد عادل عبد المنعم، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال مجد، في تصريحات صحفية "مفاوضات نادي الزمالك لضم أحمد عادل عبد المنعم، مجرد كلام، لم يرتق إلى الرسمية حتى الآن، إذا جاء عرض رسمي من نادي الزمالك لضم الحارس، مجلس الإدارة ليس لديه مانع في بيعه، ولكن الأهم هو رأي الجهاز الفني بقيادة أحمد حسام ميدو، فهو سيكون صاحب القرار الأول والأخير في أمر بيع الحارس، وذلك وفقا لمستوى الحراس البدلاء، وهل يستطيعون تعويض رحيله من عدمه".

وأضاف "مجد": "المقابل المادي سيكون له دور كبير أيضا في بيع أحمد عادل من عدمه، ولكن لن نحدد طلبتنا إلا بعد أن يأتي عرض رسمي، ويوافق الجهاز الفني على بيع الحارس".

ويرغب الزمالك في التعاقد مع عبد المنعم، لتعويض النقص الذي يعاني منه في هذا المركز، خاصة بعد إصابة محمود عبد الرحيم جنش، الحارس الأساسي بقطع في وتر أكيليس، سيغيب على إثرها عن الملاعب لمدة 8 أشهر، والتي تعرض لها خلال مشاركته في تدريبات المنتخب الوطني الأول، في إطار استعداداته لمباراة أوغندا، في بطولة كأس الأمم الأفريقية، والتى غادرها المنتخب بعد الخسارة أمام جنوب أفريقيا بدور الـ16.

وانتقل أحمد عادل إلى صفوف مصر للمقاصة في يناير 2018، قادما من فريق الأهلي لمدة موسمين ونصف الموسم، مقابل 500 ألف جنيه، وظهر بمستوى متميز مع الفريق الفيومي في الموسم الجاري، وهو ما جعله محط انظار العديد من الأندية على رأسها الزمالك والإسماعيلي.