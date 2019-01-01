الدفاع المدني العماني يحذر من تزايد الحوادث مع رواج سياحة المغامرة

حذر مسؤول بالدفاع المدني العماني من تزايد الحوادث مع رواج سياحة المغامرة في البلاد ، مشيرا إلى إصدار إرشادات لأولئك الذين يرغبون في زيارة الأماكن الأقل شهرة.

ونقلت صحفية "الشبيبة" العمانية في عددها الصادر اليوم الثلاثاء عن مسؤول من الهيئة العامة للدفاع المدني والإسعاف قوله "تتزايد ظاهرة الحوادث التي تحدث أثناء المغامرات وعلى الطرق الجبلية عاماً بعد عام".

ووفقا للصحيفة ، يقوم مئات الأشخاص من داخل السلطنة وكذلك السياح ، بممارسة أنشطة المغامرة للمتعة أو لتحدي أنفسهم ، وهناك عدد صغير منهم يصاب بجروح أو يتعثر أثناء رحلاتهم.

وحسب البيانات الصادرة عن الهيئة العامة للدفاع المدني والإسعاف، فمن بين عدد كبير من المتنزهين في الجبال ، كان هناك 12 فقط احتاجوا للمساعدة والإنقاذ خلال النصف الأول من عام 2019 نتيجة لإصاباتهم أو بعد أن تقطعت بهم السبل ، بالإضافة إلى ذلك، أعلنت الهيئة أيضًا أن ثلاثة أشخاص فقدوا حياتهم خلال أنشطتهم الخارجية.

ويقول المسؤول إن "الحالات الأكثر شيوعًا تشمل الأشخاص الذين يضلون طريقهم، والسقوط من نقطة عالية ، والإرهاق الشديد وعدم القدرة على مواصلة الرحلة، وفقدان الطريق بسبب الظروف الجوية ، ودخول البعض إلى المناطق وحدهم وعدم القدرة على المغادرة ، وحصار آخرين في بعض المناطق لأنهم لم يتمكنوا من استخدام الأدوات."

وأضاف :"من المهم للغاية بالنسبة للشخص الذي يوشك على خوض مغامرة إبلاغ الآخرين قبل المغادرة"، قائلا: "من بين توصياتنا للمغامرين هو إبلاغ الأشخاص الذين يعرفون المنطقة جيدًا بقرارك بالقيام بمغامرة وإلى أين أنت ذاهب قبل الدخول إلى أي طريق في السلطنة".

وأكد المسؤول على ضرورة أن يكون لدى المغامر خطة موضوعة حول كيفية إبلاغ خدمات الطوارئ في حالة حدوث أي خطأ.

من جانبه يقول المغامر رياض الهنائي إن "السلطنة أصبحت مكاناً يشهد مدا متناميا لسياحة المغامرة في المنطقة ،فالسياح والسكان المحليون على حد سواء يسافرون إلى الوديان وإلى الصحارى المترامية الأطراف والكهوف العميقة بحثًا عن التحدي".