وزير الخارجية البريطاني: تصريحات ترامب حول سفيرنا لا تنم عن احترام

رد جيريمي هانت وزير الخارجية البريطاني، الذي ينافس على الفوز بمنصب رئيس الوزراء، على انتقادات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسفير البريطاني في واشنطن بعد تسريب مذكرات سرية للسفير عن ترامب.

وكتب هانت على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، اليوم الثلاثاء، موجها حديثه لترامب: ”الأصدقاء يتحدثون معا بصراحة وهو ما سأفعله: هذه التصريحات لا تنم عن احترام وهي خطأ (في حق) رئيسة وزرائنا وبلدنا... دبلوماسيون أمريكيون يدلون بآرائهم الخاصة لوزير الخارجية (الأمريكي مايك بومبيو)، وهو ما يفعله الدبلوماسيون البريطانيون“.

وأضاف هانت أنه إذا صار رئيسا للوزراء في بريطانيا فإن كيم داروك سفير بلاده الحالي إلى الولايات المتحدة سيظل في موقعه، وفقا لوكالة "رويترز".