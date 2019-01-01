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أكد الإنجليزي ستيوارت باكستر المدير الفني لمنتخب جنوب أفريقيا لكرة القدم على صعوبة مباراة نيجيريا غدا في دور الثمانية لبطولة كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر حاليا .

وقال باكستر خلال مؤتمر صحفي اليوم :"اعتقد أنه من المهم في المرحلة الحالية أن نضع في اعتبارنا ما نواجهه ولا ننظر الى الخلف وان نثق في أنفسنا".

وأضاف: "الاستعداد لمباراة نيجيريا مختلفة وطريقة اللعب ستتغير ، المباراة صعبة ويتعين علينا تحسين الاداء ونأمل في أن نكون جاهزين من الناحية البدنية والنفسية والمعنوية".

وأكمل باكستر: " نلعب بشكل جيد ونراقب كل المنتخبات التي نلعب معها قبل مواجهتهم لعمل خطة مناسبة ونحسن من وضعنا الفني ونعمل على ذلك حاليا".

واختتم تصريحاته: " المشجعون في جنوب افريقيا أعدادهم كبيرة .. ووجودهم يلهم اللاعبين .. وسنركز اكثر في المباريات القادمة رغم غياب مشجعينا".

يذكر أن منتخب جنوب إفريقيا قد صعد لربع نهائي البطولة عقب الفوز على المنتخب الوطني بنتيجة 1/0.