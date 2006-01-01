البحرين: يونيو الماضي كان الأعلى حرارة منذ أكثر من 100 عام

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ذكرت إدارة الأرصاد الجوية البحرينية أن شهر يونيو الماضي كان أعلى شهر يونيو حرارة في المملكة منذ 117 عامًا.

ووفقًا لما نقلته وكالة أنباء البحرين (بنا) فإن المتوسط الشهري لدرجات الحرارة بلغ 3ر36 درجة مئوية بزيادة قدرها 9ر3 درجة قياسا بالمتوسط العام لأشهر يونيو. ويعتبر هذا أعلى معدل لدرجات الحرارة لشهر يونيو منذ عام 1902.

وكان الرقم السابق لأعلى معدل لدرجات الحرارة لأشهر يونيو هو 7ر35 درجة ومسجل في يونيو 2018.

وبلغت درجة الحرارة العظمى أكثر من 40 درجة خلال 20 يوما من الشهر الماضي. ويعتبر هذا أعلى عدد أيام تكون فيها درجة حرارة العظمى أكثر من 40 درجة لأشهر يونيو منذ عام 1946. وكان الرقم السابق هو 17 يوما وسجل في عامي 2006 و2007 .

أما المتوسط الشهري لدرجات الحرارة الصغرى فقد كان 3ر32 درجة بزيادة قدرها 5ر3 درجة قياسا بالمعدل العام.

تجدر الإشارة إلى أن أشهر الصيف عادة ما تكون شديدة الحرارة والرطوبة في الدول الخليجية.