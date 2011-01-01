محكمة سويدية ترفض طلب ترحيل صيني متهم بالاختلاس لبكين

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رفضت المحكمة العليا السويدية، اليوم الثلاثاء، طلب بكين ترحيل مواطن صيني يشتبه في قيامه باختلاس الملايين من عملة اليوان.

وتريد الصين ترحيل المواطن، ويدعى قياو جيانجون لها منذ 2011. ويقيم جيانجون في السويد منذ عام 2015.

وتقول السلطات الصينية إنه يشتبه في أن الموظف السابق بشركة الحبوب الحكومية قام بعمليات اختلاس وإساءة إدارة الأموال العامة خلال عامي 2010 و2011. وبلغت قيمة الأموال المختلسة نحو 210 ملايين يوان (30 مليون دولار).

وطالبت الصين منذ عام ترحيل جيانجون، وجرى احتجازه. ويشار إلى أن الصين والسويد ليس بينهما اتفاقية ترحيل متهمين.

ونفى جيانجون الاتهامات، وقال إن ورائها دوافع سياسية ومتعلقة بأنشطته في الحزب الديمقراطي المعارض المحظور. وأضاف أن الصين لن تمنحه محاكمة عادلة.

وقالت المحكمة العليا في حكمها إن هناك "خطر من أن يتعرض للاضطهاد بسبب نشاطه السياسي، كما سيتعرض لمعاملة تنتهك المعاهدة الأوروبية لحقوق الإنسان".

وأضافت المحكمة: "وفي ظل هذه الظروف، لا يمكن إجراء عملية الترحيل".