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مدرب تونس: انتقاد الجماهير لنا أمر طبيعي

أحمد عبدالله
نشر فى : الثلاثاء 9 يوليه 2019 - 12:48 ص | آخر تحديث : الثلاثاء 9 يوليه 2019 - 12:48 ص

أبدى ماهر كنزاري، المدرب المساعد لمنتخب تونس، تقبله للانتقادات التي تعرض لها الفريق، بسبب المستوى المتواضع الذي ظهرت عليه نسور قرطاج في بطولة كأس الأمم الإفريقية.

المنتخب التونسي عبر إلى دور الثمانية من بطولة أمم إفريقيا، المقامة حاليًا في مصر، والممتدة حتى 19 يوليو الجاري، بعد الفوز على نظيره الغاني، بركلات الجزاء الترجيحية، بنتيجة 5-4.

وقال كنزاني في تصريحات تليفزيونية عقب المباراة:"انتقاد الجماهير لما قدمناه الفترة الأخيرة أمر طبيعي".

وأضاف:" كنا نستحق الفوز في مباراة اليوم، نحن عاقدون العزم على تقديم مستوى جيد في الفترة المقبلة". 

وأكمل:"المجموعة الحالية، تشارك مع بعضها منذ 4 أو 5 سنوات، على الرغم من تغيير مدربي المنتخب"، مؤكدًا أن هذا الأمر له أثر جيد في الفترة الحالية.

يذكر أن منتخب نسور قرطاج صعد إلى دور 16 بأمم إفريقيا، برصيد 3 نقاط، احتل بهم المنتخب التونسي المركز الثاني في المجموعة الخامسة.


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