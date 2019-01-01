مقتل شخص جراء فيضانات عارمة شمالي إسبانيا

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أعلن مسؤولون اليوم الثلاثاء أن شخصا واحدا لقي حتفه جراء فيضانات عارمة في إقليم نافارا شمالي إسبانيا.

وأعلن مسؤولو الإقليم عبر حسابه على تويتر أن حالة الوفاة هي لرجل كان يقود سيارته قبل أن تجرفه موجة قوية.

وذكرت صحيفة الباييس الإسبانية أن منسوب المياه في نهر سيداكوس، وهو أحد روافد إبرُه، ارتفع من 11 سم إلى 23ر4 متر خلال بضع ساعات فقط.

وأظهرت لقطات تلفزيونية وصور على مواقع التواصل الاجتماعي سيارات تنجرف على طول الشوارع بسبب مياه الفيضانات .

وتم تسجيل أضرار جسيمة في مناطق من بينها تافاله وأوليتي وبويو بالقرب من بامبلونا، والتي تستضيف حاليا مهرجان ركض الثيران الشهير.