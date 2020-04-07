المعارضة التركية: تفشي كورونا بولاية غازي عنتاب خرج عن السيطرة

أكد حزب الشعب الجمهوري المعارض في تركيا، اليوم الخميس، إن تفشي فيروس كورونا في ولاية غازي عنتاب جنوبي البلاد خرج عن السيطرة.

وأشار الحزب - في بيان - إلى امتلاء أجنحة العناية المشددة وعجز المستشفيات عن استقبال المزيد من المصابين.

وأوضح النائب عن الحزب المعارض عرفان كابلان، إن إصابات كورونا واصلت ارتفاعها في المدينة، لافتاً إلى تسجيل 940 إصابة خلال الأيام الثلاثة الماضية.

وأضاف أن الخدمات الصحية لم تعد قادرة على مواجهة تزايد الإصابات، خاصة مع امتلاء أقسام العناية المركزة واضطرار المستشفيات لتحويل المصابين الجدد إلى الولايات المجاورة.

وشدد كابلان، على ضرورة إعادة النظر بالتدابير والإجراءات المُتخذة، مشيراً إلى أنها لم تجدِ نفعاً في عنتاب.

وحتى مساء الأربعاء، سجلت وزارة الصحة التركية 208 آلاف و938 إصابة بكورونا، فضلا عن 5 آلاف و282 وفاة.