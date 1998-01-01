قوات الأمن التركية توقف 10 مشتبهين في عملية ضد داعش باسطنبول

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أوقفت قوات الأمن التركية صباح اليوم الخميس عشرة مشتبهين خلال عملية أمنية ضد تنظيم "داعش" في مدينة إسطنبول.

وذكرت وكالة "الأناضول" التركية أن فرق مكافحة الإرهاب نفذت عملية للقبض على أشخاص يشتبه بأنهم من "الإرهابيين الأجانب" المرتبطين بداعش.

وأشارت إلى أن الفرق انتشرت في عشرة أقضية تابعة لإسطنبول، وألقت القبض على عشرة أشخاص، بينهم أذربيجاني وأربعة سوريين وفلسطيني وأوزبكي، وثلاثة أتراك.

وضبطت الفرق مسدسات فارغة وأجهزة اتصال لاسلكية في العناوين التي شملتها العملية.

وقالت مصادر مطلعة إن السلطات الأمنية بدأت بإجراءات الترحيل بحق السوريين والفلسطيني والأوزبكي، بينما تتواصل التحقيقات مع المواطنين الأتراك والأذربيجاني.

تجدر الإشارة إلى أن تنظيم داعش كان أعلن مسؤوليته عن تنفيذ عدد من العمليات الإرهابية في تركيا خلال السنوات الماضية، أسفرت عن مقتل وإصابة المئات.

وكان آخر هجوم كبير ينفذه التنظيم في تركيا قد وقع ليلة رأس السنة في 2017 واستهدف ملهى ليليا في إسطنبول وتسبب في مقتل 39 شخصا وإصابة 79 آخرين.