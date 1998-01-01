وزراء خارجية روسيا ومصر وجنوب أفريقيا والكونغو الديمقراطية يؤكدون أهمية تعزيز التعاون الوثيق

شدد وزراء خارجية كل من روسيا ومصر وجنوب أفريقيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية، على أهمية تعزيز التعاون الوثيق بين الأمانة العامة لمنتدى الشراكة الروسية-الأفريقية ووزراء الخارجية الأفارقة وأمانات رابطات الاندماج الأفريقي.

جاء ذلك في البيان المشترك الذي صدر بعد الجولة الأولى من المشاورات السياسية التي أجريت بين وزراء خارجية كل من روسيا ومصر وجنوب أفريقيا والكونغو الديمقراطية نشرتها سفارة روسيا بالقاهرة اليوم على موقع "فيسبوك".

وأضاف البيان، أن الوزراء استعرضوا التدابير الرامية إلى زيادة التعاون الصناعي بين روسيا وأفريقيا، سواء على الصعيد الثنائي أو بمشاركة المنظمات الأفريقية دون الإقليمية، وكذلك لضمان وصول الصادرات الأفريقية إلى السوق الروسية، ذاكرا أن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف تحدث عن أولويات منتدى الشراكة الروسي الأفريقي والتي تشمل التنسيق الكامل للتعاون الروسي الأفريقي للتحضير للقمم وتعزيز التعاون بين الشركات الروسية والأفريقية وتطوير خرائط طريق اقتصادية وبحثية وثقافية لدعم التعاون الروسي – الأفريقي.

وأوضح بأن الوزراء المشاركون في المشاورات أعربوا عن قلقهم البالغ من استمرار انتشار عدوي فيروس كورونا المستجد وتداعياته مؤكدين علي الحاجة إلي التوسع في التعاون الدولي لمكافحة الأوبئة وغيرها من التحديات الصحة العامة .. وقد أكد وزير الخارجية الروسي التزام موسكو بالاستمرار في مساعدة الدول الأفريقية لمكافحة كوفيد-19 سواء علي المستوي الثنائي أو متعدد الأطراف.

وأشار البيان أن الوزراء أكدوا علي أهمية مبادئ المساواة وتقرير المصير للدول وأدانوا بشدة جميع أشكال وممارسات كراهية الاجانب والعنصرية والاستعمار الجديد والنازية مؤكدين علي أهمية الذكري 60 للاعلان الامم المتحدة لمنح استقلال دول والشعوب من الدول المستعمرة الصادر في 14 ديسمبر عام 1960.

وأوضح البيان، أن الوزراء أكدوا علي عقد قمة روسيا – أفريقيا الثانية في عام 2022، علي أن يتم الاتفاق علي تحديد التاريخ والمكان في الجولة المقبلة من المشاورات السياسية عقب انتخابات رئيس الاتحاد الأفريقي عام 2022 مشيرا إلي اتفاق الوزراء علي عقد الجولة الثانية من المشاورات السياسية بين وزراء خارجية الدول الثلاث ووزير خارجية روسيا في عام 2021.