الرئيس الجزائري يتلقى اتصالا هاتفيا من ماكرون حول العلاقات الثنائية والأوضاع في ليبيا

تلقى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون اليوم الخميس اتصالا هاتفيا نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون تناول العلاقات الثنائية والأوضاع في ليبيا والساحل.

وبحسب بيان للرئاسة الجزائرية مساء اليوم فإن الرئيسين خلال الاتصال استعرضا عددا من المسائل الخاصة بالعلاقات الثنائية وخاصة استعادة رفاة 24 شهيدا من المقاومة الشعبية في 3 يوليو الجاري وتلك التي ستسترجع لاحقا وضرورة العمل على تصالح ذاكرتي شعبي البلدين.

وقال البيان إن "رئيسي البلدين كانت لهما الفرصة ايضا للتباحث حول الوضع السائد في المنطقة، لا سيما في ليبيا والساحل".

وأضاف البيان أن تبون وماكرون اتفقا على مواصلة التنسيق والتشاور بين البلدين كفاعلين أساسيين في المنطقة وإطلاق عدد من المبادرات الرامية إلى ترقية الحلول السياسية للأزمات السائدة هناك".