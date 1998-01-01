الداخلية الكويتية: النائب البنغالي المتهم بالاتجار في البشر لم يحصل على الجنسية

نفت وزارة الداخلية الكويتية، ما تم تداوله على بعض وسائل التواصل الاجتماعي، حول حصول النائب البنغالي المتهم في قضايا اتجار في البشر وفساد بملايين الدينارات، على الجنسية الكويتية.

وأوضحت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية الكويتية - في بيان صحفي اليوم الخميس، تلقى مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط في الكويت نسخة منه - أن النائب البنغالي المحبوس حاليا على ذمة قضايا اتجار في البشر، وفساد، مقيم بالكويت وفقا لقانون إقامة الأجانب، مشددة على عدم حصوله على الجنسية الكويتية.

ودعت جميع وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي إلى تحري الدقة فيما تنشره من أخبار، مؤكدة في الوقت نفسه استعدادها للرد على أي استفسارات تتعلق بالشأن الأمني.

وكانت السلطات الكويتية قد ألقت القبض على نائب بالبرلمان البنغالي، يعمل في الكويت منذ أكثر من 15 عاما، بتهمة الاتجار في البشر من خلال تجارة الإقامات، وكذلك تقديم رشاوى لعدد من المسؤولين.