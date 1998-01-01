بلغاريا تعيد فرض قيود كورونا مع تزايد الإصابات اليومية

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أعادت الحكومة البلغارية فرض قيود فيروس كورونا، التي تؤثر على الحياة الليلية والفعاليات الرياضية والحفلات الخاصة، بعدما كانت قد رفعتها في وقت سابق، وذلك بعد تسجيل زيادة يومية قياسية بلغت 240 حالة إصابة جديدة اليوم الخميس.

وأمر وزير الصحة كيريل أنانيف النوادي الليلية والحانات بغلق قاعاتها الداخلية، مجددا من غد 10 يوليو، وسيتم السماح بأن تظل المناطق الخارجية مفتوحة ولكن بسعة 50 بالمئة فقط.

ومن ناحية أخرى، أكد رئيس الوزراء بويكو بوريسوف استمرار تقديم المساعدات الحكومية للشركات المتضررة.

وبالإضافة لذلك، ستقام مباريات كرة القدم وغيرها من المسابقات بدون جمهور، بعدما انتهك المشجعون بشكل حاد قواعد فيروس كورونا خلال نهائي كأس كرة القدم في صوفيا الأسبوع الماضي.

وتتيح الإجراءات إقامة حفلات الزفاف وغيرها من الاحتفالات بحضور ما يصل إلى 30 شخصا بموجب قواعد التباعد الاجتماعي الصارمة.

وأعادت بلغاريا بالفعل فرض استخدام أقنعة الوجه في الأماكن العامة المغلقة في 22 يونيو.

وارتفع عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا في الدولة ذات السبعة ملايين نسمة تقريبا إلى أكثر من 6300 اليوم الخميس، مقارنة بنحو 2700 الشهر الماضي.

وحتى الآن سجلت بلغاريا 259 وفاة.