موسكو: عودة 33 لاجئا سوريا إلى بلدهم خلال الــ 24 ساعة الماضية

أعلن المركز الروسي لاستقبال وتوزيع وإيواء اللاجئين السوريين، أن 33 لاجئا (منهم 10 نساء و17 طفلا) عادوا خلال الـ 24 ساعة الماضية إلى الأراضي السورية من لبنان عن طريق معبري "جديدة يابوس" و"تلكلخ" الحدوديين. وأفاد بيان للمركز الروسي، بأنه لم يتم تسجيل عودة لاجئين إلى سوريا من أراضي الأردن عن طريق معبر "نصيب" الحدودي، مشيرا إلى عدم عودة نازحين خلال الـ 24 ساعة الأخيرة إلى أماكن الإقامة الدائمة داخل البلاد.

وأضاف البيان، أن الوحدات الفرعية التابعة لسلاح المهندسين السوري، قامت خلال الــ 24 ساعة الأخيرة بتطهير أراض من الألغام في مدينة دوما بريف دمشق ومدينتي جاسم والحارة بريف درعا على مساحة 2.1 هكتار، حيث تم اكتشاف وتدمير 32 عبوة ناسفة.