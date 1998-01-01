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يرأس أولاف شولتس وزير المالية الألماني، غدا الجمعة، لأول مرة منذ رئاسة ألمانيا للاتحاد الأوروبي لقاء لوزراء الاقتصاد والمالية الأوروبيين.

ويجري الوزراء خلال الاجتماع الذي يتم بتقنية الفيديو مشاورات حول العواقب الاقتصادية لفيروس كورونا والإجراءات التي اتخذت حتى الآن لمواجهتها.

وتتضمن المشاورات حزمة القروض المخصصة لمساعدة الدول في تخطي الجائحة وتبلغ قيمتها 540 مليار يورو، تم توفير جزء منها حتى الآن إلا أنه لم تقدم حتى الآن طلبات بشأنها.

ويعرض شولتس على زملائه خلال اللقاء أيضا النقاط الرئيسية التي أعدها لرئاسة مجلس أوروبا التي بدأتها ألمانيا في الأول من الشهر الجاري وتستمر حتى نهاية العام 2020.

وتتضمن المشاورات أيضا إمكانية انضمام دول أوروبية إضافية إلى منطقة عملة اليورو، حيث تبدو فرص كرواتيا وبلغاريا في هذا الشأن أفضل من غيرها.

وكانت المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي تأكدا مؤخرا من أنه لا توجد دولة واحدة توفي بجميع الشروط اللازمة لدخول منطقة اليورو.