 شينخوا: الحكومات الصينية المحلية أصدرت سندات بنحو 500 مليار دولار في النصف الأول من العام - بوابة الشروق
الخميس 9 يوليه 2020 6:31 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟

النتـائـج تصويت

شينخوا: الحكومات الصينية المحلية أصدرت سندات بنحو 500 مليار دولار في النصف الأول من العام

البنك المركزي الصيني
البنك المركزي الصيني
بكين - د ب أ
نشر في: الخميس 9 يوليه 2020 - 6:18 م | آخر تحديث: الخميس 9 يوليه 2020 - 6:18 م

أظهرت بيانات رسمية نشرت، اليوم الخميس، بأن الحكومات المحلية الصينية أصدرت سندات قيمتها 49ر3 تريليون يوان (حوالى 5ر496 مليار دولار أمريكى) فى النصف الأول من هذا العام.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن وزارة المالية أن الحكومات المحلية أصدرت في يونيو وحده سندات بقيمة 7ر286 مليار يوان.

وكان متوسط مدة إصدار السندات الحكومية المحلية 1ر15 عاما.

ووسط تقلص التجارة والاستثمار في العالم في ظل جائحة كورونا، تهدف الصين إلى تحفيز الاستثمار المحلي الفعال من خلال التخطيط لإصدار المزيد من السندات الحكومية المحلية الخاصة، مع إعطاء الأولوية للبنية التحتية الجديدة والإنفاق على المشاريع الرئيسية.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك