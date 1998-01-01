التنمية المحلية تُسلم الغربية أول دفعة من معدات منظومة المخلفات الصلبة الجديدة

أعلن اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، تسليم محافظة الغربية أول دفعة من المعدات الجديدة الخاصة بمصنع تدوير المخلفات بدفرة؛ تنفيذًا لبرتوكول التعاون الخاص بتطوير البنية الأساسية لمنظومة إدارة المخلفات الصلبة الجديدة بالمحافظات بالتنسيق مع وزارة الدولة للإنتاج الحربي.

وأشار شعراوي، في بيان صحفي اليوم الخميس، إلى أن الدفعة الأولى التي تسلمتها محافظة الغربية تنقسم إلى صيانة ورفع كفاءة بعض المعدات وتوريد معدات جديدة لرفع كفاءة عمليات النقل والجمع للمخلفات داخل المحافظة، والعمل داخل مصنع دفرة بمحافظة الغربية بما يعود بالنفع على تحسين مستوى النظافة والحفاظ على صحة المواطنين والبيئة.

وأوضح، أنه شكل لجنة برئاسة رئيس الوحدة التنفيذية لإدارة المخلفات الصلبة بالوزارة وعضوية عدد من الجهات المعنية من بينها وزارات البيئة والإنتاج الحربي، لتسلم المعدات الخاصة بالقمامة والتي كان يتم صيانتها، علاوة على تسليم المعدات الجديدة الخاصة بالمنظومة سواء المكابس والمقطورات والحفارات واللودار وسيارات رفع المحلفات.

ولفت شعراوي إلى أن المعدات الجديدة تتضمن توريد 4 سيارات مرسيدس قلاب سعة 20 طنًا وسيارات "ماز" سعة 45 طنًا لنقل المخلفات من محافظة الغربية إلى المدفن الصحي بالسادات لتحسين كفاءة عمليات النقل وتقليل عمليات التشغيل، فضلًا عن توريد 5 حفارات و3 لوادر و8 مقطورات قلابة، و10 مكابس مفروزات خفيفة وحديدية، مشيرا إلى أنه من المقرر أن يتم تدريب السائقين على المعدات الجديدة وستقوم الجهة الموردة للمعدات الجديدة بصيانة المعدات لمدة عامين بدلاً من عام أو 200 ألف كيلومتر تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن.

وأضاف أن الفترة المقبلة ستتوالى عمليات تسليم المعدات الجديدة إلى باقي المحافظات حسب المخططات التي تم وضعها في هذا الشان، مشددًا على أن الحكومة تسعى في ظل متابعة رئيس مجلس الوزراء إلى تنفيذ المنظومة الجديدة للمخلفات البلدية للتغلب على مشاكل تراكم القمامة والتخلص الآمن منها ووقف التدهور البيئي من خلال منظومة جديدة للإدارة المتكاملة للمخلفات.