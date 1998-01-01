محافظ الوادي الجديد: تسجيل إصابتين بكورونا بمركز الخارجة

أكد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، أن المحافظة سجلت اليوم حالتي إصابة بمركز الخارجة، ليرتفع إجمالى عدد المصابين إلى 474 حالة من بينهم 34 حالة وفاة، حيث شدد على ضرورة مساندة المواطنين جهود المحافظة للحد من الإصابات الجديدة من خلال الالتزام بالإجراءات الصحية الوقائية، وتقليل الاختلاط والتواجد خارج المنازل إلا في حالات الضرورة القصوى والحفاظ على الأطفال في ظل ظهور حالتي إصابة لطفلين بمركز الخارجة.

وأضاف أنه لابد من عدم التهاون مع المصابين بالأمراض المزمنة في حالة ظهور أعراض فيروس كورونا أو الإصابة أو مختلط حالات مصابة، وأنه يتم اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لمحاصرة المرض من خلال فحص المخالطين للحالات، وإجراء عزل صحي وسحب عينات من الحالات التي تظهر عليها الأعراض، بالإضافة إلى عزل الحالات المخالطة للحالات المصابة في المنازل لمدة 14 يومًا لضمان السيطرة ومحاصرة المرض وعدم انتشاره، واستمرار الرش الوقائي لمنازل المصابين والمخالطين والشوارع الرئيسية والميادين، والتشديد على الإجراءات الوقائية بلجان امتحانات الثانوية العامة والأزهرية.

وأشار إلى تعافي 250 مصاباً حتى الآن، بجانب الالتزام بالإجراءات الوقائية وتقليل الاختلاط والتواجد خارج المنازل إلا في حالات الضرورة القصوى، مشدداً على ضرورة الالتزام سواء بالمنشآت العامة أو الخاصة ومناطق التجمعات، وتخصيص أرقام للتواصل مع غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة، لتلقي بلاغات المواطنين حول تجمعات الأفراح والعزاء.

ولفت إلى تخصيص سيارات بالمدن والقرى لنقل المخلفات من منازل المخالطين للحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وذلك أثناء قضاء فترة العزل المنزلي، حيث سيتم التخلص الآمن منها بعيداً عن مجمعات القمامة العمومية، وذلك في إطار المتابعة المستمرة للمخالطين واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين لإجراءات العزل المنزلي المقررة.