مستشار وزير الصحة: 86% من وفيات كورونا لأصحاب أمراض مزمنة

قال الدكتور شريف وديع، مستشار وزير الصحة للطوارئ والرعاية العاجلة، إن المحافظات الأعلى في وفيات فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19» بالنسبة لعدد السكان هي؛ الأقصر ثم دمياط ثم أسوان ثم القاهرة، مشيرًا إلى أن محافظات؛ المنيا والسوهاج والإسماعيلية والبحر الأحمر وجنوب سيناء، الأقل عددًا.

وأضاف «وديع» خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «يحدث في مصر»، المذاع عبر فضائية «mbc مصر»، مساء أمس الأربعاء، أن 86% من وفيات الفيروس في مصر لحالات مصاحبة لأمراض مزمنة، مؤكدًا أن هذه النسبة عالمية.

وأوضح أن 52% من وفيات فيروس «كوفيد - 19» تعاني من ضغط الدم، و40% من مرض السكري، و15% إلى 18% يعانون من أمراض القلب، لافتًا إلى أن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، وجهت بإعادة إطلاق مبادرة «100 مليون صحة»؛ ليحصل المواطنين على علاجهم.

ولفت مستشار وزير الصحة إلى أن الوزيرة حريصة على استكمال المواطنين العلاج المجاني الذي يحصلون عليه من «100 مليون صحة»، منوهًا أن تذبذب مستوى السكر يؤثر على الصحة المناعية للمريض.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأربعاء، عن تسجيل 1025 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها لفيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»؛ ليرتفع عدد الإصابات إلى 78 ألفًا و304 إصابات.

وأشارت الوزارة إلى تسجيل 75 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، لافتة إلى ارتفاع عدد حالات الشفاء؛ ليصبح 22 ألفًا و241 متعافيًا.