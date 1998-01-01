إزالة 44 حالة تعد على أملاك الدولة في أول أيام الموجة الـ16 بالمنوفية

تابع اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، سير العمل في الموجة الـ16 لإزالة كل التعديات على أملاك الدولة والأرض الزراعية، التي بدأت أمس وتستمر حتى نهاية الشهر الحالي، وذلك في إطار الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب والتأكيد على هيبة الدولة وإنفاذ القانون ومواجهة البناء المخالف، وذلك في إطار توجيهات رئيس الجمهورية باستكمال الجهود لاسترداد أراضي الدولة.

وقال محافظ المنوفية -في بيان اليوم- إنه تم إزالة 44 حالة تعد على أملاك الدولة والأرض الزراعية بمختلف جهات الولاية خلال اليوم الأول للموجة، مشيرا إلى أنه تم تنفيذ 33 حالة تعد على الأرض الزراعية بمساحة 23 فدانا و16 قيراطا، كما تم تنفيذ 11 حالة تعد بمساحة 4522 مترا مربعا على أملاك الدولة.

وأضاف المحافظ، أنه عند توجه حملة الإزالات المكبرة بأشمون لإزالة 2 حالة تعد بمساحة 239 مترا مربعا، تم الإرجاء لقيام أصحاب التعدي بتسديد الرسوم المقررة لإتمام عملية التقنين، لافتا إلى أن الموجة الـ16 تشمل جميع الأراضي التي لا يجوز تقنينها وعليها أوضاع ومنفعة عامة للدولة، والحالات التي لم تتقدم بطلبات تقنين لإبقاء الوضع على ما هو عليه، وكذا الحالات التي أقرت لجان البت بعدم انطباق شروط التقنين عليها وأنها غير قابلة للتقنين والحالات غير الجادة في التقنين.

جدير بالذكر أن محافظ المنوفية شهد أمس بدء أعمال تنفيذ الموجة الـ16 من خلال إزالة عدد من التعديات بطريق شبين الكوم قويسنا، مؤكدا إزالة كل التعديات دون استثناءات لاسترداد حق الدولة وإنفاذ القانون.