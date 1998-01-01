الصحة العالمية: انتقال كورونا عبر الهواء قد يحدث خلال الإجراءات الطبية

قالت منظمة الصحة العالمية، إن انتقال عدوى فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19» عبر الهواء قد يحدث خلال الإجراءات الطبية التي ينتج عنها رذاذ، وذلك وفقًا لما أوردته فضائية «روسيا اليوم»، في خبر عاجل لها، مساء الخميس.



وكان مدير عام منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، قد أعلن منذ يومين عن وجود بعض الأدلة المبدئية التي تشير إلى انتشار فيروس كورونا المستجد عبر الهواء.



جاء ذلك في مؤتمر صحفي اليوم تعليقًا على نشر صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية تقريرًا لعلماء أكدوا أن الفيروس ينتشر عبر الهواء على عكس ما كان سائدًا خلال الستة أشهر الماضية بأنه لا ينتقل عبر الهواء.



وحذر مئات العلماء حول العالم، الأحد الماضي، من تقليل منظمة الصحة العالمية في السابق من مخاطر الانتشار المحتمل لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) عن طريق انتقاله في الهواء.



ووصل العدد الإجمالي للوفيات حول العالم؛ بسبب فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، اليوم الخميس، إلى أكثر من 550 ألف حالة وفاة، فيما بلغت عدد الإصابات بالفيروس أكثر من 12 مليون إصابة.