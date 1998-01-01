الحوثيون يتهمون التحالف باستهداف زوارق مدنية غربي البلاد

اتهمت جماعة أنصار الله الحوثية، اليوم الخميس، "العدوان" في إشارة إلى تحالف دعم الشرعية، "استهداف زوارق مدنية في منطقة الصليف" بمحافظة الحديدة، غربي البلاد.

وقال العميد يحيى سريع، الناطق العسكري باسم الحوثيين في بيان صحفي: "ما أقدم عليه العدوان اليوم من استهداف لزوارق مدنية في منطقة الصليف، عدوان كبير وخرق فاضح لاتفاق السويد".

وأضاف: "يأتي هذا الاعتداء للتغطية على جرائمه من خلال الحصار البحري وتعطيل ميناء الحديدة والصليف، رغم الخطوات التي تم تقديمها من السلطات المحلية والقوات العسكرية في مدينة الحديدة".

وتابع:"مع هذا يستمر العدوان في حصاره وجرائمه اليومية بدوافع وافتراءات متواصلة".

وأكد المسؤول الحوثي أن القوات البحرية والدفاع الساحلي التابع للجماعة" لن تظل مكتوفة الأيدي".

وقال:"على الأمم المتحدة، التي تحولت إلى مدافع عن العدوان والحصار، تحمل مسؤولياتها تجاه ما يحدث من عدوان وخروق مستمرة".

وكان التحالف العربي قد أعلن في وقت سابق اليوم، تدمير زورقين مفخخين للحوثيين بالقرب من ميناء الصليف اليمني.