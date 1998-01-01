برشلونة يواجه بلد الوليد ويحافظ على آماله في التتويج بلقب الليجا

يواصل كيكي سيتين، المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني لكرة القدم، محاولاته للتوصل للصيغة الصحيحة التي تسمح لمهاجميه الثلاثة ليونيل ميسي، ولويس سواريز، وأنطوان جريزمان بالتألق عندما يحل الفريق ضيفا على بلد الوليد بعد غد السبت في الجولة السادسة والثلاثين من الدوري.

وعاد الثلاثي للتألق في الجولة قبل الماضية أمام فياريال، كما تعاونوا في تسجيل هدف الفوز أمام إسبانيول أمس الأربعاء.

ورغم أن أحلام برشلونة في التتويج بلقب الدوري ضعيفة، إلا أن المهاجمين الثلاثة يساعدون في بقاء الحلم حيا، حيث يبتعد برشلونة، حامل اللقب، بفارق نقطة خلف الريال المتصدر، والذي يواجه ألافيس غدا الجمعة في ختام مباريات الجولة الخامسة والثلاثين.

وإذا ما فاز الريال على ألافيس، يستطيع برشلونة أن يعيد الضغوط بشكل فوري على هذا الفريق الذي يدربه الفرنسي زين الدين زيدان، والذي يحل ضيفا على غرناطة يوم الاثنين في الجولة السادسة والثلاثين.

ومع ذلك، قد يكون الشيء الأكثر أهمية بالنسبة لسيتين هو إعداد نجومه ليكونوا جاهزين لاستئناف مباريات دوري أبطال أوروبا في أغسطس، حيث أنه الأمل الواقعي لبرشلونة للتتويج بلقب هذا الموسم.

ويغيب أنسوماني فاتي عن مباراة بلد الوليد بعدما تعرض للطرد في المباراة التي فاز بها برشلونة إسبانيول 1 / صفر، وهي الخسارة التي جعلت إسبانيول يهبط لدوري الدرجة الثانية.

وقال سيتين :" كان بائسا، تحدث معي. ذهب لقطع الكرة لم يكن محظوظا".

والهدف الذي سجله سواريز في هذه المباراة جعله ثالث أفضل هداف لبرشلونة في التاريخ برصيد 195 هدفا، بعد ميسي 630 هدفا وسيزار 232 هدفا.

واعترف سواريز أن سيتين يبحث عن التشكيل الذي يناسب جميع مهاجمي برشلونة.

ولعب جريزمان إلى جانب سواريز، وخلفهما ميسي، في آخر مباراتين.

وقال سواريز: "إن المدرب هو من يتخذ القرار. أراد (سيتين) أن يجد الصيغة، وهذه هي الصيغة التي يجربها حاليا. إنه أول عام لأنطوان هنا، لذلك نعلم أنها فترة صعبة للتأقلم. في الجولة السابقة أمام فياريال كان بإمكاننا أن نستمتع بالأداء الذكي الذي قدمه أنطوان جريزمان".

أيا كان ما سيحققه برشلونة أمام بلد الوليد، يعلم ريال مدريد أن اللقب في متناولهم.

وإذا تغلب الريال على ألافيس ثم على غرناطة يوم الاثنين، سيظل الفريق بعيدا على الأقل بفارق أربع نقاط، مع تبقي مباراتين فقط.

وظهر الريال كفريق لا يمكن إيقافه مؤخرا، ليحقق نتائج إيجابية في أوقات حاسمة من الموسم.

وحافظ الفريق على نظافة شباكه في خمس من آخر ست مباريات, وحقق سبع انتصارات في سبع مباريات منذ استئناف منافسات كرة القدم عقب فترة التوقف بسبب وباء فيروس كورونا.

وتألق لاعبو الفريق تيبو كوروتوا وسيرخيو راموس وكاسيميرو وتوني كروس وكريم بنزيمة حيث يقدمون أفضل مستوياتهم.

ويملك زيدان فريقا مذهلا، ولديه العديد من البدلاء المميزين، وبرغم ظهور إدين هازارد بشكل متقطع مع الريال وبقاء جاريث بيل في المنفى، لا يزال لدى الريال العديد من الخيارات في مركز الجناح- مثل فينيسيوس جونيور، ورودريجو جويس، وماركو أسينسيو، ولوكاس فاسكويز، وكلهم شاركوا في الفوز الذي تحقق على أتلتيك بلباو.

وفي قاع الترتيب، يحل إيبار، صاحب المركز السابع عشر، ضيفا على إسبانيول، الذي هبط رسميا، بينما يستضيف ليجانيس، صاحب المركز التاسع عشر، فريق بلنسية، ويلعب ريال مايوركا، صاحب المركز الثامن عشر، مع أشبيلية.

وفي بقية مباريات هذه الجولة، يلعب أوساسونا مع سلتا فيجو، وأتلتيكو مدريد مع ريال بيتيس، وليفانتي مع أتلتيك بلباو، وألافيس، مع خيتافي وفياريال مع ريال سوسيداد.