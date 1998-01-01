رئيس جامعة سوهاج يناقش مع إدارة السيارات الإجراءات الوقائية خلال نقل الطلاب لمقر امتحاناتهم

ترأس الدكتور أحمد عزيز عبد المنعم رئيس جامعة سوهاج، اجتماع مجلس إدارة الخدمة العامة للسيارات ووسائل النقل، وذلك بحضور الدكتور مصطفى عبد الخالق نائب رئيس الجامعة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، والمحاسب أشرف القاضي امين عام الجامعة.

وقال رئيس الجامعة إن الهدف من الاجتماع مناقشة إجراءات وآليات واستعدادات إدارة السيارات لنقل الطلاب وأعضاء هيئة التدريس وأعضاء فريق الجهاز الإدارى إلى مقرى الجامعة القديم والجديد، وذلك أثناء فترة امتحانات الفرق النهائية بكليات الجامعة المختلفة، حيث أكد ضرورة استعداد فرق العمل المختلفة بالإدارة من قسمى التشغيل والصيانة لخدمة طلاب الجامعة وجميع منسوبيها، وتجهيز جميع مركبات الجامعة للعمل بكامل طاقاتها خلال فترة الامتحانات.

وشدد عزيز على الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لحماية أبناء الجامعة ومواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، وذلك من خلال تعقيم وتطهير قسمى التشغيل والورش وتطهير جميع المركبات المستخدمة بمواد التعقيم والمطهرات قبل وبعد نقل الركاب، والتزام كافة مستخدمى المركبات من السائقين وجميع الركاب بارتداء الكمامات ومنع دخول من لا يلتزم بذلك.

وقال الدكتور مصطفى عبد الخالق نائب رئيس الجامعة، إن الاجتماع تضمن أيضاً مناقشة عدد من المقترحات وآليات العمل داخل إدارة السيارات، حيث أوصى رئيس الجامعة بإنشاء قواعد بيانات إلكترونية لجميع مركبات الجامعة، التى قاربت على المائة مركبة بعد تزويدها بعدد ١٦ مركبة جديدة من مختلف الأنواع، تحتوي على بيانات ومعلومات خاصة بكل مركبه وذلك لمواكبة تطورات التحول الرقمى بالجامعة وتسهيل إجراءات العمل بالإدارة، كما تمت الموافقة على إنشاء جراج مجمع للمركبات علي مساحة ٦٠٠٠ متر مربع، بمقر الجامعة الجديدة وملحق به مخزن وورشة صيانه مجهزة على أحدث طراز لتفى باحتياجات تطبيق خطة الصيانة لجميع مركبات الجامعة وتقديم خدماتها للمجتمع المحيط.

كما وافق رئيس الجامعة على تكليف مشرفًا على تراخيص المركبات واستخراجها في موعدها المحدد، وتعديل تعريفة الحوافز للعاملين بالإدارة لتشجيعهم على القيام بمهامهم على المستوى المنتظر منهم، بالإضافة إلى دعم قسم التشغيل بتسليم السائقين الجدد العمل لسد العجز فى أعداد السائقين بعد زيادة أعداد المركبات، ودعم قسم الصيانة بعدد خمسة ميكانيكي سيارات لتنفيذ الخطة الموضوعة لأعمال الصيانة، كما تمت الموافقة على تخصيص أتوبيس خاص بطلاب كلية التمريض لنقلهم لأماكن التدريب الميدانى الخاصة بهم.

وأضاف عبدالخالق أن رئيس الجامعة أكد مراجعة كافة إجراءات السلامة المهنية داخل المركبات وتزويدها بطفايات الحريق، حيث وجه تعليماته بتشكيل لجنة دائمة لمتابعة أعمال صيانة واستهلاك السيارات على مدار العام، حيث كلف مدير عام التوجية المالي والإداري بمتابعة تشكيل تلك اللجنة.

حضر الاجتماع المهندس أيمن بطرس مدير إدارة السيارات، وعبد الناصر عبد الحليم مدير عام الإدارة العامة للعقود والمشتريات، والسيد البدوي مدير إدارة التوجيه المالي والإداري، وأبو الحمد مدير إدارة الشئون العامة.