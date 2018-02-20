رئيس البرلمان الجزائري يؤكد تمسك بلاده بالحل السياسي في ليبيا

أكد رئيس البرلمان الجزائري سليمان شنين تمسك بلاده بمواقفها تجاه الأزمة الليبية، مشيرا إلى أن الجزائر تقف على مسافة واحدة من جميع الأطراف الليبية.

وقال شنين، في كلمة ألقاها بمناسبة اختتام الدورة البرلمانية،: "لابد من حل سياسي مستعجل في ليبيا كي لا يتفاقم الوضع أكثر مما هو عليه الآن".

واستنكر ما وصفه بتصرفات "اللوبي الاستعماري وأذياله المستمر في مواقفه المخزية في التطاول على الأحرار والذي لا يرضيه التوجه الجديد للجزائر، موضحا أن "الجزائر تعيش مشروع بناء الجمهورية الجديدة وما يقتضيه ذلك من مقاومة للفساد والاستبداد".

وأكد سعي رئيس بلاده (عبد المجيد تبون) "للتكفل بالانشغالات الوطنية دون اي موازنات إلا خدمة الشعب والاستقرار والتنمية".

وأشار شنين إلى أن "الدستور القادم سيكون بعيدا عن الشخصنة والظرفية والمزاجية دون التنصل من عناصر الهوية"، مشيدا بـ"عدم تحجج رئاسة الجمهورية بواقع الوباء لتعطيل مسار الإصلاح السياسي بل تحمل رئيس الجمهورية مسؤولية الدعوة لتعديل الدستور وعرض المشروع التمهيدي للنقاش".