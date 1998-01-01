تجهيز مكتب للشهر العقاري بالغرفة التجارية بالإسماعيلية

أعلن المهندس أحمد عثمان، رئيس غرفة الإسماعيلية التجارية، موافقة وزارة العدل افتتاح مكتب مميكن للشهر العقارى بمقر الغرفة، بعد الموافقة على الرسومات الهندسية المعتمدة لشكل ومكان ومساحة الشهر العقاري بالغرفة التجارية.

وأضاف عثمان بالتواصل مع المستشار عمر مروان وزير العدل، بعد معاينة لجنة من وزارة العدل الغرفة منذ الشهر الماضي، وطالبت بتعديل المكان وتصميم الرسومات الهندسية ، مؤكدا موافقة وزير العدل والبدء فى التنفيذ خلال ساعات.

وأوضح أن الخدمة المقدمة داخل الغرفة التجارية ستشمل إصدار التوكيلات عام وخاص وإثبات التاريخ على عقود الشركات والتصديق على التوقيعات للعقود "الإيجار والشركات"، على أن يبدأ تجهيز المكان خلال الأيام المقبلة لخدمة التجار.