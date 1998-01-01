ناشطون من جرينبيس يعلقون لافتة ضخمة على رافعة ترميم نوتردام في باريس

قام نشطاء من منظمة جرينبيس (السلام الأخضر) المعنية بالبيئية اليوم الخميس بتسلق رافعة ضخمة تم إحضارها لأعمال الترميم أعلى كاتدرائية نوتردام في باريس بعد الحريق المدمر الذي تعرضت له العام الماضي.

وأظهرت اللقطات التي صورتها جرينبيس لافتة كتب عليها "المناخ - دعونا نعمل" معلقة على أحد جانبي ذراع الرافعة، أعلى الجزيرة المقامة عليها الكاتدرائية التي أصبحت الآن خالية وبلا سقف .

ودعت المنظمة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى بذل المزيد من الجهد من أجل المناخ، متهمة إياه بأن أقواله بشأن البيئة لا يقابلها أفعال.

وقال جان فرانسوا جوليار، المدير العام لمنظمة جرينبيس فرنسا، في بيان إن هناك حاجة إلى قوانين ملزمة للشركات الكبرى، وإجراءات رئيسية على المدى القصير ، وتحول "غير مسبوق" في سياسة الحكومة واستثماراتها "لتجنب كارثة مناخية".

وأشارت المنظمة إلى تقرير نشر أمس الأربعاء من جانب المجلس الأعلى المستقل للمناخ، والذي قال إن الانخفاض في انبعاثات الغازات الدفيئة حتى الآن يشير إلى أن فرنسا ليست على المسار الصحيح لتحقيق الأهداف للسنوات القادمة.

ووعد ماكرون الأسبوع الماضي بتنفيذ 146 اقتراحا من أصل 149 اقتراحا وضعتها اتفاقية مناخ تضم 150 مواطنا تم اختيارهم عشوائيا.

وتعهد الرئيس الوسطي باستثمار 15 مليار يورو (17 مليار دولار) على مدى عامين لجعل الاقتصاد أكثر صداقة للبيئة مع تعافيه من آذار وباء كورونا.

وانتقدت وزيرة الثقافة روزلين باشلوت منظمة جرينبيس قائلة لإذاعة "فرانس إنتر" إن موقع عمل نوتردام "هش للغاية".