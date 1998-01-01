تحرير 18 مخالفة تموينية متنوعة بمركز أبو قرقاص بالمنيا

أكد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، استمرار تكثيف الحملات الرقابية على المخابز البلدية والأسواق بجميع مراكز المحافظة بالتنسيق مع الجهات المعنية، لمتابعة الحالة العامة بالأسواق ومدى توافر السلع الغذائية، والتأكد من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.



وأضاف المحافظ، أن تلك الإجراءات تأتي بهدف إحكام الرقابة على جميع السلع التموينية، في ضوء الإجراءات الوقائية والاحترازية المتخذة من قبل الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.



من جانبها نفذت الوحدة المحلية لمركز أبو قرقاص حملة تموينية مكبرة، حيث أسفرت عن تحرير 18 مخالفة تموينية، تنوعت بين (عدم وجود شهادات صحية - اشتراطات صحية - إدارة منشأة بدون ترخيص - عدم وجود موافقة من البيئة - عدم وجود سجل بيئي - عدم إعلان عن الأسعار- نظافة - حيازة سجائر بدون فواتير).