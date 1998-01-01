وزارة شؤون الرئاسة الإماراتية تنعي نائب حاكم الشارقة

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نعت وزارة شؤون الرئاسة الاماراتية الشيخ أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة الذي وافته المنية اليوم الخميس.

وقالت شؤون الرئاسة الاماراتية -في بيان أوردته وكالة الانباء الاماراتية - بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره تنعي الوزارة المغفور له الشيخ أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، داعية الله عز وجل أن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله الصبر والسلوان.

كما نعى ديوان الشيخ الدكتور سلطات بن محمد القاسمي عضو المجلس الاعلى حاكم الشارقة المغفور له الشبخ أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، وقرر الديوان اعلان الحداد الرسمي وتنكيس الاعلام في امارة الشارقة لمدة ثلاثة ايام اعتبارا من وقت وصول جثمان الفقيد والصلاة عليه.