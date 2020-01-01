مصرع سيدة مسنة إثر حريق في مسكنها غربي الإسكندرية

لقيت سيدة مسنة، تبلغ من العمر 80 عامًا، مصرعها؛ أمس الأربعاء؛ إثر حريق نشب بعقار سكني، مكون من دور أرضي، وطابقين علويين، وجزء بالسطح، كائن في 67 شارع عبد الحليم الشريف، منطقة غيط العنب، غربي الإسكندرية.

وسيطرت سيارات الإطفاء التابعة لإدارة الحماية المدنية في الإسكندرية، تحت إشراف العميد جمال ياسين، مدير الإدارة، على الحريق، وذلك وفقًا لمصدر أمني.

تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، اللواء سامي عبد الرازق غنيم، إخطارين من مأمور قسم شرطة مينا البصل، وإدارة شرطة النجدة، يفيدان تلقيهما إشارة من حي غرب باندلاع الحريق، وبانتقال الدفاع المدني، تم إخماده، وتبريد أثاره.

تم نقل الضحية لمشرحة الإسعاف في منطقة كوم الدكه بواسطة سيارة إسعاف، وتحرير محضر إداري بالواقعة، تمهيدًا للعرض على النيابة العامة؛ لتباشر التحقيق.