 الأمم المتحدة تحذر من مجاعة جديدة في اليمن بسبب نقص التمويل - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الأمم المتحدة تحذر من مجاعة جديدة في اليمن بسبب نقص التمويل

أ ش أ
نشر في: الخميس 9 يوليه 2020 - 9:16 ص | آخر تحديث: الخميس 9 يوليه 2020 - 9:16 ص

أعلنت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن ليز جراندي أن اليمن يقف من جديد على حافة المجاعة؛ بسبب نقص التمويل.

وقالت جراندي، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الفضائية اليوم الخميس، إن "برامج المساعدات التي تشمل الرعاية الصحية والغذاء تغلق بالفعل بسبب نقص الأموال والوضع الاقتصادي يتدهور بشكل مخيف".

وأضافت: "برنامج الغذاء العالمي كان يقدم مساعداته لـ13 مليون يمني والآن قلص مساعداته لتشمل 8.7 مليون شخص بعضهم بنصف حصة غذائية".

وأعلن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في نهاية يونيو الماضي، أن أكثر من عشرين مليون يمني يعانون من الجوع المزمن وأنهم معرضون للإصابة بفيروس كورونا المستجد.


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