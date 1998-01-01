قادة الهند والاتحاد الأوروبي يبحثون افتراضيا الأسبوع المقبل تعزيز العلاقات التجارية

قال مسؤولون اليوم الخميس، إن الهند والاتحاد الأوروبي سيركزان على تعزيز علاقاتهما التجارية والجهود المبذولة لمكافحة جائحة فيروس كورونا خلال القمة الافتراضية التي ستعقد بينهما الأسبوع المقبل.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية الهندية انوراج سريفاستافا أن القمة الخامسة عشرة بين الهند والاتحاد الأوروبي ستعقد عبر تقنية الفيديو كونفرنس في 15 يوليو الجاري.

وفي حين سيترأس الوفد الهندي رئيس الوزراء ناريندرا مودي، سيمثل الاتحاد الأوروبي تشارلز ميشيل، رئيس المجلس الأوروبي، وأورزولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية.

وقال سريفاستافا " إن القمة ستستعرض التعاون بين الهند والاتحاد الأوروبى فى مجال العلاقات السياسية والأمنية والتجارة والاستثمار والتعاون الاقتصادي" .

ومن المتوقع أن يبحث قادة الهند وأوروبا أيضا تطورات جائحة كوفيد-19 والأمور العالمية المعاصرة التي تهم الجانبين" وإمكانية مناقشة استئناف المحادثات حول اتفاقية التجارة الحرة خلال الأسبوع المقبل

وبدأت المحادثات حول اتفاقية التجارة والاستثمار بين الاتحاد الأوروبي والهند - والتي تسعى إلى تحسين وصول السلع إلى الأسواق من خلال إلغاء الحواجز الجمركية - في عام 2007، ولكنها توقفت في عام 2013.