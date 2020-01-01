محافظ الوادى الجديد يتسلم قاعدة البيانات الرقمية الحديثة للمحافظة

أكد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، أنه التقى الدكتور محمد بيومي رئيس الهيئة القومية للإستشعارعن بعد وعلوم الفضاء بحضور الدكتور محمد نجيب مدير مشروع التحويل الرقمي للخرائط الارضية للاراضي المصرية، ورؤساء الشعب العلمية بالهيئة، وذلك فى إطار بروتوكول التعاون الموقع بين المحافظة والهيئة لإعداد قاعدة بيانات جغرافية رقمية وأطلس للخرائط الخاصة بحصر الثروات الطبيعية.

وقال الزملوط ، أنه تسلم قاعدة البيانات الرقمية الحديثة والتي يمكن من خلالها وضع الخطط العامة لمشروعات التنمية المستدامة المستهدف تنفيذها علي أرض المحافظة. وتحديد المخاطر المؤثرة عليها والتعامل معها. كما تم الإتفاق علي إرسال وفد من الهيئة لدراسة إقامة مزرعة نموذجية بأحدث الوسائل التكنولوجية لتكون نموذج إسترشادي للمستثمرين.