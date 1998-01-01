اختيار وزير مالية أيرلندا رئيسا لمجموعة اليورو

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اختير وزير المالية الأيرلندي باسكال دونوهو رئيسا لمجموعة اليورو التي تضم وزراء مالية دول منطقة اليورو حسبما أعلن الرئيس الحالي للمجموعة ماريو سينتينو على تويتر اليوم الخميس.