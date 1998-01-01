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اختيار وزير مالية أيرلندا رئيسا لمجموعة اليورو

علم أيرلندا
علم أيرلندا
بروكسل - (د ب أ)
نشر في: الخميس 9 يوليه 2020 - 8:01 م | آخر تحديث: الخميس 9 يوليه 2020 - 8:01 م

اختير وزير المالية الأيرلندي باسكال دونوهو رئيسا لمجموعة اليورو التي تضم وزراء مالية دول منطقة اليورو حسبما أعلن الرئيس الحالي للمجموعة ماريو سينتينو على تويتر اليوم الخميس.

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