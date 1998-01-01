أعلن الجيش الإسرائيلي دخول رئيس الأركان أفيف كوخافي في حجر صحي، اليوم الخميس، بعد مخالطته لضابط مصاب بكورونا، وذلك بعد يوم واحد من دخول وزير الدفاع بيني جانتس في حجر صحي هو الآخر.

وكتب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي على موقع تويتر :"الجنرال أفيف كوخافي كان قبل أسبوع برفقة ضابط تأكد اليوم أنه مصاب بفيروس كورونا، وبناء على تعليمات وزارة الصحة سيدخل رئيس الأركان وضباط آخرون إلى الحجر الصحي".

وأضاف: "الجنرال كوخافي يشعر بصحة جيدة دون أية أعراض وسيتم فحصه قريبا".

في غضون ذلك، أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" بأن جانتس وافق على استدعاء ألفي جندي من الاحتياط قبل نهاية يوليو الجاري للمساعدة في مواجهة كورونا.

ومن المتوقع أن يساعد جنود الاحتياط في فرض الإغلاق في المناطق التي يتم فرض الإغلاق فيها، والقيام بمهام في الفنادق المخصصة للعزل، والمساعدة في العمل في مراكز المعلومات، وتعزيز مقر قيادة الجبهة الداخلية.