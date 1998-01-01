تركيا تسجل 1024 إصابة جديدة بفيروس كورونا و18 وفاة

أعلنت وزارة الصحة التركية عن تسجيل 1024 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، و18 حالة وفاة جديدة بالفيروس، خلال الـ24 ساعة الماضية.

ونقلًا عن وكالة الأنباء التركية «الأناضول»، مساء الخميس، أشارت «الصحة التركية» إلى تسجيل 2879 حالة تعافي جديدة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليصل العدد الإجمالي لمن تماثلوا للشفاء من «كوفيد – 19» إلى 190 ألفًا و390.

ووصل العدد الإجمالي للوفيات حول العالم؛ بسبب فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، اليوم الخميس، إلى أكثر من 550 ألف حالة وفاة، فيما بلغت عدد الإصابات بالفيروس أكثر من 12 مليون إصابة.