منظمتان إغاثيتان تنتقدان سياسة أوروبا بشأن إعادة المهاجرين إلى ليبيا

انتقدت منظمتا "بروت فور دي فيلت" (خبز لأجل العالم" و"ميدكو إنترناشونال" الإغاثتين الألمانيتان التوجه الجديد الخاص بسياسة الهجرة للاتحاد الأوروبي وانتقدت البرنامج المخصص لإعادة مهاجرين أفارقة إلى مواطنهم مجددا انطلاقا من ليبيا.

وأشارت المنظمتان إلى أن البرنامج الذي تم إطلاقه في عام 2016 بأموال الصندوق الائتماني للمساعدات الطارئة الخاص بالاتحاد الأوروبي يستند إلى مبادرة الاتحاد والمنظمة الدولية للهجرة.

وأوضحت منظمة "ميدكو إنترناشونال" أن هدف هذه "العودة الطوعية" يتمثل بصفة خاصة في أن يتراجع عدد المهاجرين الذين يأتون من أفريقيا إلى أوروبا.

وذكرت المنظمة لإذاعة جنوب غربي ألمانيا (إس دابليو أر) : "إغلاق طرق الهجرة وإعادة الناس إلى مواطنهم لن يقلل الأزمة، وانطلاقا من ذلك فليس له أي علاقة بالتعاون التنموي"، لافتة إلى أنه بدلا من ذلك ستنشأ مشكلات جديدة بالنسبة للناس والمجتمعات.

ويستند الانتقاد إلى دراسة أجرتها خبيرة الهجرة جيل ألبس، التي بحثت عن عائدين في النيجر ونيجريا ومالي وتحدثت مع ممثلين عن منظمة الهجرة الدولية ومنظمات مساعدة أخرى.

وقالت ألبس لإذاعة "إس دابليو أر": "يرغب الأغلبية من الرجال في الخروج مجددا"، موضحة أن فرصهم في الموطن ازدادت سوءا؛ لأن كثيرا منهم استدان لأجل سفره ، وتم وصمهم بعد العودة، وأشارت إلى أن العودة تعد بمثابة ترحيل بالنسبة لكثير ممن شملتهم دراستها.

وعلقت منظمة "بروت فور دي فيلت" على الدراسة: "الاتحاد الأوروبي يقبل انتهاكات حقوق الإنسان؛ فالأوضاع على الحدود الخارجية بالاتحاد الأوروبي وفي دول العبور مثل ليبيا والنيجر والجزائر بصفة خاصة تعد سافرة".

وأكدت المنظمة أنه لابد من التركيز على حقوق المهاجرين وحمايتهم من الاستغلال والتعذيب في الاتجاه الجديد لسياسة اللجوء الخاصة بالاتحاد الأوروبي، وأشارت إلى أنه يتعين على الأوروبيين وقف تمويل خفر السواحل الليبي، والعمل لأجل توفير حملات بحث وإغاثة استباقية في البحر المتوسط وكذلك لأجل توزيع عادل للمهاجرين.