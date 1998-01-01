قال الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، إنه لأول مرة يتم تطوير طريق كورنيش المرشحة بمدينة طنطا على أعلى مستويات المواصفات القياسية.

وأضاف، في تصريحات لفضائية «Mbc مصر 2»، اليوم الخميس، على هامش تفقده لأعمال التطوير بمدينة طنطا، أنه تم اختبار الأسفلت الذي رصف به طريق كورنيش المرشحة في معامل كلية الهندسة جامعة طنطا، مشيرًا إلى أن 230 طريقًا ووصلة ضمن خطة الرصف بالمحافظة خلال العام الجاري.

وأشار إلى أن تطوير منطقة كورنيش طنطا لا يقتصر على كونه تطوير لأحد مداخل المدينة، لافتًا إلى أنه تم تجديد المنطقة لتكون مكان للتنزه والترفيه.

واختتم حديثه مؤكدًا أنه يتم العمل على الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطن الطنطاوي وتيسير سبل الراحة له.

كان حي ثان طنطا بمحافظة الغربية، انتهى من تجميل وتطوير جزء كبير كورنيش المرشحة بطنطا ورفع تراكمات القمامة المنتشرة على الكورنيش، والمخلفات ووضع الإنترلوك بالأرضية، وتزيين السور، ووضع الزهريات على الأرض لإضفاء مظهر جمالي للكورنيش ليكون متنفسا لأبناء مدينة طنطا، بعد أن كان مرتعا للحيوانات ومقلبًا للقمامة.