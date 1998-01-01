تايوان تعتزم وضع ميزانية خاصة جديدة لمواجهة تداعيات كورونا

قال تينج يي مينج، المتحدث باسم الحكومة التايوانية، إن الحكومة دعت الوزارات إلى مراجعة احتياجات الصناعات التي تضررت من جائحة فيروس كورونا المستجد، بهدف تقديم مشروع ميزانية خاصة جديدة خلال أسبوعين.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أنه سيتم إرسال مشروع الميزانية الخاصة الجديدة إلى البرلمان لمناقشته وإقراره خلال الانعقاد الاستثنائي الثاني له.

وتتضمن الميزانية الخاصة الجديدة مخصصات للأبحاث والتطوير وشراء لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد، إلى جانب مخصصات مالية لدعم الصناعات المتضررة من الجائحة.

وقال شينج شينج مونت نائب الوزير في المجلس الوطني للتنمية في تايوان، إن هناك الكثير من حالات الغموض التي تحيط بالأيام المقبلة بما في ذلك ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم.

وقد اتجه خبراء الاقتصاد في العالم إلى توخي الحذر عند الحديث عن توقعات التعافي الاقتصادي. في الوقت نفسه يمكن لتايوان زيادة صادراتها من المنتجات التي تتميز فيها حاليا مثل الكمامات الواقية والمعدات الطبية، مع تحفيز الاستهلاك المحلي لتعزيز فرص نمو الاقتصاد في ظل الجائحة.