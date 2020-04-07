رئيس المبادرة الأوروبية لدعم الاستقرار يتهم بروكسل بسوء التعامل مع اللاجئين

اتهم رئيس المبادرة الأوروبية لدعم الاستقرار (إي إس أي) الاتحاد الأوروبي "بالتعامل المخالف للقانون مع اللاجئين" وناشد الرئاسة الألمانية لمجلس الاتحاد الأوروبي حاليا المساعدة على إنهاء هذا الوضع.



وقال عالم الاجتماع النمساوي جرالد كناوس لصحيفة "برلينر تسايتونج" في عددها الصادر اليوم الخميس: "لن نسمح بالتخلي عن اتفاقية اللاجئين التي تحتفل بمرور 70 عاما على إبرامها العام القادم".



وأضاف كناوس: "إنه لمن المفزع أن نرى الوحشية التي ينتهك بها الأوروبيون قوانينهم الخاصة في التعامل مع طالبي اللجوء اليوم"، لافتا إلى أنه لم يفد على أوروبا عبر البحر المتوسط خلال النصف الأول من هذا العام سوى 20 ألف شخص.



وأشار كناوس بصفة خاصة إلى الوضع المأساوي في معسكرات اللاجئين الممتلئة عن آخرها في جزر بحر إيجه اليونانية، وقال: "الناس متكدسين معا كما لو أنهم في سجن"، لافتا إلى أنه ليس مسموحا لهم بالخروج "منذ شهور" بسبب الحجر الصحي على خلفية أزمة كورونا، وقال: "إنه أمر مهين".



وناشد كناوس المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل العمل من أجل تطبيق اتفاقية اللاجئين، وقال: "ألمانيا يمكنها التوصل لحل أفضل مع اليونان".



يذكر أن كناوس كان قد صمم لميركل اتفاقية الاتحاد الأوروبي مع تركيا التي تلتزم فيها أنقرة بإعادة أي لاجئين يعبرون الحدود التركية بشكل غير شرعي إلى اليونان. وتلقت أنقرة مساعدات تقدر بمليارات من أجل إمداد اللاجئين الذين استقبلتهم في إطار هذا الاتفاق.



والآن يدعو كناوس لمساعدات أوروبية أخرى لأنقرة من أجل دمج اللاجئين السوريين، وأشار إلى أن المشاركة في تمويل التعليم والرعاية الطبية والمساعدات الاجتماعية للاجئين في تركيا تعد من مصلحة أوروبا.



وقال: "يزداد في تركيا عدد اللاجئين السوريين سنويا من تلقاء نفسه من خلال ميلاد نحو 100 ألف طفل"، مؤكدا أنه يجب أيضا تقديم المزيد من المساعدات للنازحين في إقليم إدلب شمالي سورية، وقال إنه "ليس واقعيا" أن يتم توقع أن تركيا سوف تعيد أشخاص من اليونان في هذه الأزمة دون التزام آخر من الاتحاد الأوروبي.